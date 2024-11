Ultimouomo.com - Il pareggio tra Inter e Napoli è la vittoria delle difese sugli attacchi

Che Simone Inzaghi avesse focalizzato gli sforzi della sua squadra sul big match del campionato di serie A contro ildi Antonio Conte, lo si capiva dal fatto che, rispetto alla partita di quattro giorni prima contro l’Arsenal in Champions League, l’aveva ben 6 giocatori diversi in campo. Contro il, che gioca una partita a settimana, l’allenatore nerazzurro sentiva la necessità di schierare i suoi titolari, meglio se riposati dagli sforzi in Europa.Antonio Conte, invece, aveva avuto tutta la settimana per rimettere in piedi i suoi uomini dopo il tracollo casalingo contro l’Atalanta e preparare la scontro al vertice con l’. Anche l’allenatore delpoteva schierare quella che è la sua formazione tipo - fatta eccezione per Gilmour, in campo al posto di Lobotka appena recuperato, ma portato inizialmente in panchina dal tecnico azzurro.