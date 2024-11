Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024: Michelino allo Zecchino D’Oro

© USLoirrompe nelle vicende de Il. Mirella, su suggerimentoVeneri, sceglierà di iscrivere il figlio alle audizioni del concorso canoro.sarà scelto? Maggiori info su quello che accadrà nella soap nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 11 a venerdì 15Lunedì 11: quali saranno le decisioni di Adelaide?I Puglisi vogliono andare a trovare Maria e Matteo a Parigi, ma Salvo cerca di impedirglielo. Dopo aver smascherato Umberto, Marcello si aspetta che Adelaide prendadecisioni drastiche. Al, intanto, le Veneri vorrebbero far partecipare, il figlio di Mirella, alla prossima edizione dello