Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, prime recensioni indecise: da "stupefacente" al "blockbuster più stupido degli ultimi anni"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Su una cosa i critici sembrano concordare però: Denzel Washington ruba la scena praticamente a tutti nel sequel di Ridley Scott Quando mancano meno di tre giorni all'uscita, sono arrivate online lede Il2, sequel di Ridley Scott che arriva a più di 24dall'originale con Russell Crowe protagonista. In base a quello che possiamo leggere nelle diverse critiche pubblicate dalle più prestigiose e note testate giornalistiche specializzate, sembra che il kolossal di Scott abbia diviso ampiamente i giornalisti, con alcuni che hanno applaudito quello che secondo loro è un filme con molta più attenzione all'azione rispetto al primo capitolo, mentre per altri si tratta di un film mediocre e abbastanza. In attesa .