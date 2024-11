Ilfattoquotidiano.it - I confini della Cop29 e i parchi naturali: hanno ancora senso le aree di tutela delimitate?

Nelle montagne che vogliamo, idovrebbero essere più presenti di quanto lo sono oggi, ma dovrebbero anche adattarsi ai nostri tempi, aggiornando presupposti e indirizzi.intesi comechiusedanetti?È lo stesso concetto di “confine”, di separazione, che oggi traballa di fronte ai problemi degenerativi dell’intero sistema planetario. Diinutili si è iniziato a parlarne in ambito istituzionale dal 1972 durante un evento che avrebbe messo le basi per arrivare all’attuale Cop 29 di Baku. Il 5 giugno di quell’anno, a Stoccolma si apriva la prima conferenza mondiale dell’Onu sull’ambiente alla presenza di oltre cento capi di governo. Non era mai successo. La Conferenza era stata indetta per discutere di un tema preciso: “l’inquinamento transfrontaliero”, di cui la Svezia stava provando i nefasti effetti, colpita com’era dalle piogge acide provocate dall’area industriale tedescaRuhr.