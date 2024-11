Thesocialpost.it - Ha mal di gola, va in ospedale e scopre di essere incinta di 4 gemelli: “Siamo sotto shock”

La storia di Katelyn Elizabeth Yates è straordinaria: quella che sembrava una semplice visita medica per un mal dipersistente si è rivelata una gravidanza plurigemellare, di ben 4 bimbi. La giovane, di appena vent’anni, e il suo compagno Julian Bueker, insieme da soli sei mesi, hanno appreso improvvisamente che la loro vita stava per cambiare radicalmente con l’arrivo di quattro bambini.La scoperta è avvenuta il 1 aprile, quando Yates si è recata inper cercare un sollievo al mal di. Prima diporla a una radiografia, i medici hanno eseguito un test di gravidanza, necessario per garantire la sicurezza del procedimento. Inaspettatamente, il test ha rivelato che Katelyn erae ulteriori esami hanno mostrato livelli elevati di gonadotropina, un ormone indicativo di una gravidanza multipla.