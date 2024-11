Superguidatv.it - Grande Fratello oggi, lunedì 11 novembre, non va in onda: perché? Il motivo

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Gli appassionati delrimarranno delusi11, poiché il popolare reality show non andrà income di consueto. Come mai? Qual è ildella non messa inilnon va in11? IlLa sospensione della trasmissione odierna è dovuta a un cambiamento di palinsesto da parte di Mediaset. In particolare, la puntata è stata spostata al martedì per fare spazio alla messa inde La Talpa. Questo tipo di variazioni non è raro nelle emittenti televisive, specialmente quando si tratta di programmi di rilevanza nazionale.Quando tornerà ilin tv?Ilriprenderà regolarmente con la sua programmazione a partire da domani, martedì 122024. I fan possono quindi prepararsi per una nuova puntata ricca di colpi di scena e dinamiche appassionanti, in linea con lo stile unico del reality show.