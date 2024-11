Secoloditalia.it - Giulia Cecchettin, un anno dopo la sua morte fa ancora rumore. Il post di papà Gino: la fortuna di essere tuo padre

, a undallail suo omicidio efferato e la sua assenza f. E naturalmente, il primo a sentirne la mancanza e a rimarcare i tratti di un amore che va oltre processi e addii, è proprio ildella studentessa uccisa dall’ex fidanzato alla sbarra, Filippo Turetta. «Unsenza te, unsenza i tuoi sorrisi, unsenza il tuo profumo, unsenza il tuo “Papino”; unche mi guidi, unche sei sempre con me, unche mi sostieni, unche mi ha fatto capire quantoto sono adil tuo», scrivesu Instagram, in una commovente dedica social alla figlia a dodici mesi dal suo brutale omicidio. Mentre la sorella Elena dedica su Whatsapp una foto di lei conda bambina con un’emblematica didascalia: «Tranqui, sono sempre qui per te».