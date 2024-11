Gaeta.it - Genoa: Jeff Ekhator rinnova fino al 2029 e diventa maggiorenne, un futuro promettente

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilha confermato il rinnovo del contratto per, un giovane attaccante che oggi celebra il suo diciottesimo compleanno. Questo importante annuncio arriva in un momento cruciale per il calciatore, che sta emergendo come una delle promesse del club ligure. Cresciuto all’interno delle giovanili rossoblu,si sta ritagliando uno spazio significativo nella prima squadra, specialmente in una stagione caratterizzata da diverse difficoltà in attacco per il Grifone.L’ascesa dinelè entrato a far parte del Settore Giovanile del, dove ha dimostrato fin da subito il suo talento e la sua determinazione. La sua carriera nelle giovanili è stata contrassegnata da prestazioni eccezionali che hanno catturato l’attenzione degli allenatori della prima squadra.