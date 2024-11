Ilnapolista.it - De Minaur: «Sinner è un gran bravo ragazzo, anche se mi ha preso a calci nel sedere sette volte»

Alex Deieri ha perso contro Jannikil primo match di Atp Finals 6-4 6-3.Il tennista australiano però ha tenuto ha spendere alcune parole di stima per l’altoatesino, che sta vivendo un periodo non facile dopo aver scoperto di essere risultato positivo al doping.De: «è unse mi hanel»«Su Jannik posso solo dire, per come lo conosco come persona ese mi haa ‘nel, che è un. Abbiamo condiviso molti momenti insieme in campo, con lui e il suo team. Ho molto rispetto per lui» ha detto dopo la gara.Defaceva riferimento allepartite perse contro, tra cui la finale di Toronto e Coppa Davis nel 2023 e la finale di Rotterdam nel 2024.L’altoatesia: «Finals senza i big 3? È strano ma non dover affrontare giocatori così forti è un bel sollievo»La prima sollecitazione è sulla possibile finale con Alcaraz:«È sempre difficile parlare di rivalità quando si è così giovani.