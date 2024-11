Gaeta.it - Cosa succede al tuo corpo se mangi uova scadute, attenzione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lesono un alimento fondamentale in cucina, apprezzato per la loro versatilità e il loro profilo nutrizionale ricco.Da piatti dolci come il tiramisù a quelli salati come le frittate, lesono un ingrediente essenziale. E’ cruciale prestarealla loro freschezza, poiché consumarepuò comportare rischi significativi per la salute.Come riconoscere lefrescheLeacquistate in negozio presentano una data di consumo raccomandato, che si trova sulla confezione o direttamente sul guscio. Per lefresche, come quelle ricevute direttamente da un contadino, si consiglia di consumarle entro 15 giorni dalla deposizione. Superare queste tempistiche può aumentare il rischio di contaminazione da salmonella, un batterio potenzialmente pericoloso.