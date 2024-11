Quotidiano.net - Cop29 si apre a Baku, primo impegno l'agenda dei lavori

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

La definizione dell'deiè ilche affrontano oggi i negoziatori dei paesi alladi, la conferenza annuale dell'Onu sul clima, che quest'anno si tiene in Azerbaigian dall'11 al 22 novembre. La conferenza si è aperta stamani alle 11 ora locale (le 8 in Italia), alla presenza di Sultan Ahmed Al Jaber, Presidente della Cop28 di Dubai dell'anno scorso, Mukhtar Babayev, Presidente dellae Simon Stiell, Segretario Esecutivo dell'United Nations Framework Convention on Climate Change (Unfccc), l'organismo delle Nazioni unite che organizza la conferenza. Quest'anno i negoziatori delle 198 Parti dovranno trovare un accordo sulla definizione di un nuovo obiettivo per la finanza climatica, l'Ncqg, New Collective Quantified Goal. In pratica, il finanziamento annuale che viene destinato dai paesi più ricchi per gli aiuti ai paesi vulnerabili contro gli effetti del cambiamento climatico.