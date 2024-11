Quifinanza.it - Cop29 a Baku, Legambiente e Wwf chiedono finanza climatica e riduzione delle emissioni

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Con sempre meno fiducia nella volontà dei paesi mondiali di trovare soluzioni concrete alla crisiin atto, prende al via ain Azerbaijan la 29esima conferenzaparti. Dall’11 al 22 novembre, lavedrà riunirsi leader di governi, imprese e società civile per discutere del cambiamento climatico e proporre appuntoazioni reali di contrasto. Questo evento rappresenta un’occasione cruciale per affrontare le sfide ambientali globali e per promuovere un cambiamento significativo.In questo contesto,e Wwf hanno lanciato un appello affinché vengano adottati interventi radicali per affrontare la crisie ambientale. Tra le priorità evidenziate nell’appello, vi sono:Limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C: Questo obiettivo è fondamentale per mitigare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico e per proteggere gli ecosistemi e le comunità vulnerabili.