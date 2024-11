Ilrestodelcarlino.it - Chiara Balistreri, vittima di violenza: perché devo finire io in una casa protetta?

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 novembre 2024 – Ha paura,. Paura di poter diventare l'ennesimo caso di femminicidio. Paura che il soggetto che due anni fa la mandò in ospedale col naso rotto, pestata e presa a cinghiate, possa tornare. Ma nonostante la paura,, 21 anni, di Bologna, continua a lottare, a denunciare quello che le sta accadendo sui social e in televisione. E, le ricordano le persone che la seguono: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le altre”. L’uomo ha trascorso due anni di latitanza all’estero, prima diagli arresti domiciliari il 26 ottobre scorso, quando una telefonata anonima al 113 ha avvertito la polizia, e la ragazza, del suo rientro in città. Ma gli arresti domiciliari non sono serviti,il ragazzo è evaso. Le Iene, dopo un primo servizio in cui raccontavano la storia di, hanno bussato alla porta della famiglia del 24enne, non riuscendo a parlare con cui, ma intercettando la mamma per strada.