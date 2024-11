Tvpertutti.it - Chi è La Talpa? Ecco l'indizio traditore e rivelatore su una concorrente

Con il ritorno de Lasu Canale 5, chi ha visto la puntata si è subito ritrovato coinvolto in un enigma: chi è la? Il reality show, condotto per la prima volta da Diletta Leotta, che a causa dei bassi ascolti TV è sbarcato anche in daytime per cercare di suscitare interesse, pone come meccanismo un gioco di strategia per scoprire chi si nasconde dietro alla figura misteriosa del «».Elisa Di Francisca è Latroppo evidenteL'che ha messo in moto il tam-tam sui social è stato un tatuaggio ben visibile sulla schermitrice Elisa Di Francisca. Un simbolo tatuato sul suo piede destro, infatti, sembra incredibilmente simile al logo della quarta edizione de La, scatenando il sospetto che la campionessa olimpica possa essere la figura misteriosa tanto ricercata dai telespettatori.