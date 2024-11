Borders il racconto dell’amore impossibile tra un libanese e un israeliano Nimrod Danishman | Siamo popoli che vogliono solo vivere in pace

Leggi l'articolo completo su Open.online

Come possono une unamarsi nonostante le barriere? C’è una pièce teatrale, ma anche virtuale, andata in scena a Roma, al Teatro Manzoni, come parte della rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea In altre parole, curata da Miriam Mesturino e Pino Tierno. L’opera si chiama– Confini, riadattata in italiano, ed è nata dalla mente diregista, drammaturgo e insegnante di recitazioneha co-fondato a Tel Aviv il teatro LGBTQ+ Hameshulash, di cui è direttore artistico. E in un incontro con Open spiega come è nato tutto., nato a nord di Israele, è cresciuto a due passi dal sud del Libano. «Non è come qui, nell’Unione europea, lì i confini sono molto rigidi – spiega – ho vissuto per tutta la vita davanti al panorama, uguale al mio.