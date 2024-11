Sport.quotidiano.net - Bologna, un tris per volare. Castro, Orsolini e Karlsson. Da Roma si rivede l’Europa

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Terza vittoria consecutiva in campionato, settimo posto a braccetto col Milan (ed entrambi con la sfida da recuperare), quarto gol di fila di Riccardoe primo in maglia rossoblù di Jesper. Le buone notizie, nella fatal, per ilnon arrivano mai da sole. Lo scorso 22 aprile, nell’ultimo incrocio dell’Olimpico, per i giallorossi furono fatali i gol di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers. Duecentodue giorni dopo ilha confezionato un 3-2 che è parente stretto del 3-1 di aprile, cambiando però i nomi degli interpreti in zona gol:. Nel frattempo a Casteldebole è cambiato anche il manico e l’impressione è che Vincenzo Italiano stia finalmente trovando la quadra, senza dover ancora a lungo convivere col fantasma ingombrante di Thiago Motta.