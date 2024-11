Lopinionista.it - Bagnai: “Un emendamento che istituisce il Programma di Rilancio e Sviluppo del Mezzogiorno”

ROMA – “Presentato in legge di bilancio uncheildidel, di durata quinquennale, al fine di rilanciare la nascita e lodi micro, piccole e medie imprese operanti nei settori economici strategici delle aree svantaggiate del Paese”. Così in una nota il Responsabile economia della Lega, il deputato Alberto, primo firmatario della proposta emendativa istitutiva del Fondo Sud.“Ildidel, istituito grazie all’– spiega– è finalizzato a sviluppare la filiera agroalimentare e vitivinicola, anche mediante l’incentivazione dell’utilizzo dell’agricoltura di precisione nella fase di produzione, nonché il settore dell’artigianato di alta gamma, anche attraverso incentivi per l’intera filiera, in tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo svolte sui territori interessati”.