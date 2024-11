Anteprima24.it - Asia e Plastic Free, arriva la firma sul protocollo d’intesa

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’hannoto questa mattina unper creare un canale di collaborazione diretto a favorire lo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio per migliorare la qualità ambientale della città. L’obiettivo specificato nel documento,to dall’amministratore unicoDonato Madaro e dal referente cittadino diMauro Cespa alla presenza dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, è duplice., tra le varie azioni previste, si impegnerà a promuovere appuntamenti di raccolta dellaa e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione sui social geolocalizzata e attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio, segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva, comunicare all’le attività di volontariato che intende realizzare e per le quali richiederà il suo supporto.