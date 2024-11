Arriva ABRU | il nuovo biglietto unico per il trasporto pubblico in Abruzzo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, ovverozzoRegionale, rappresenta una proposta innovativa per i cittadinizzesi, promettendo un sistema di mobilità più semplice e accessibile. A partire da un costo fisso di 1,40 euro, questoconsentirà di utilizzare tutti i mezzi diregionale, tra cui autobus, filobus e treni, senza limiti di tratta. Presentato oggi in conferenza stampa all’Aquila, il piano mira a rispondere sia alle esigenze quotidiane della popolazione sia a problemi più ampi come il sostegno alle zone interne e la tutela ambientale.Dettagli della propostaIl progettosi basa su un semplice concetto: semplificare ilinzzo. La proposta è stata avanzata dall’opposizione durante il Consiglio regionale e prevede l’approvazione di un Ordine del giorno che impegni i vari Comuni ad esprimere la volontà di attivare questo sistema.