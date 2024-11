Lanazione.it - Arezzo, una camminata notturna per il mese della salute maschile

, 11 novembre 2024 –, unaper il. Il dr. Filippo Annino, direttore FF UOC Urologia San Donato: «La prevenzione e la presa in carico sono fondamentali per sconfiggere il cancro al testicolo ed alla prostata. La diagnosi tempestiva aiuta la guarigione nel 98-99% dei casi». Unainper sensibilizzare sull’importanza delle prevenzione nella lotta al tumoreprostata, del testicolo e alla sensibilizzazione verso la. Si svolgerà martedì 12 novembre con ritrovo alle ore 20.45 al Parco Giotto e si snoderà lungo un percorso urbano di 5 chilometri. L’evento è stato organizzato grazie alla sinergia di Calcite l’Associazione A Piede Libero in collaborazione con Asl Toscana Sud Est in occasione delPrevenzione Urologica, e cioè novembre.