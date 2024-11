Verissimo gli ospiti di oggi 10 novembre | da Al Bano a Claudio Amendola

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Secondo appuntamento del weekend con, domenica 10, una nuova puntata con tantiintervistati da SIlvia Toffanin: da Al. Nell’appuntamento di, Silvia Toffanin accoglie nel suo salotto, che tornerà il 15su Canale 5 con la seconda stagione de ‘Il Patriarca’. E non solo. L’attore presenterà il suo nuovo libro, una biografia in cui racconta la sua carriera e la sua vita. Intervistato da Silvia Toffanin anche Alche presenterà ‘Il sole dentro’, la sua autobiografia in cui racconta la carriera e gli esordi nel panorama della musica italiana e non. A seguire, Ornella Muti accompagnata dal nipote Akash. E ancora, il rapporto ritrovato tra Walter Zenga e il figlio Andrea; con loro Rosalinda Cannavò, che ha appena reso Andrea papà della piccola Camilla.