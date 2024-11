Danielebartocciblog.it - Valeria Marini scende in campo in Chieti-Sambenedettese

Leggi l'articolo completo su Danielebartocciblog.it

in. Oggi, domenica 10 novembre, lo stadio Angelini diospiterà una bella sfida che non si limiterà solo all’aspetto sportivo. E’ in programma infatti un interessante evento di intrattenimento e partecipazione. La SSF.C. affronta la fortein un incontro che potrebbe determinare il primato in classifica. Un match intenso e appassionante che rappresenterà anche un’occasione per celebrare la “Giornata Neroverde”.Sotto la guida del patron Altair D’Arcangelo e del presidente Gianni Di Labio, ilha rinnovato il suo volto, non solo sul piano calcistico, ma anche sociale. Il club, che da tempo promuove iniziative di inclusività e rispetto, è diventato simbolo di una realtà sportiva che coinvolge tutta la città. Il messaggio #Respect, presente sulle maglie dei calciatori, è ormai riconosciuto a livello nazionale.