Ilnapolista.it - Udinese, il direttore Nani: «Oggi Di Bello c’è solo la nostra prestazione, degli arbitri cosa devo pensare?»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Il Group Technical Director dell’Gianlucaha parlato ai microfoni di Dazn, nel post-gara tra Atalanta e, gara da poco terminata e vinta dall’Atalanta di Gasperini in rimonta. Focus dell’intervento ai microfoni dell’emittente l’arbitraggio molto controverso dell’arbitro di Brindisi, che avrebbe negato un rigore (in effetti abbastanza evidente) per tocco di mano in area di Hien e ha fatto annullare un gol a Davis (che in realtà però sembra una decisione giusta ndr) che avrebbe portato l’in vantaggio prima del gol di Kamara., la furia educata di Gianlucacontro DiDi seguito l’estratto riguardante laarbitrale di Di:«Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita e che forse meritavamo un altro esito. L’Atalanta è forte e ha una squadra che può competere per lo scudetto.