Lettera43.it - Trump vince pure in Arizona e arriva a 312 grandi elettori contro i 226 di Harris

Donaldha vinto le elezioni anche in, aggiudicandosi tutti e sette gli Swing States che hanno di fatto deciso le Presidenziali Usa. Il candidato repubblicano, che si era rapidamente assicurato i 270 voti del collegio elettorale necessari perre la Casa Bianca, ora ha quello che dovrebbe essere un totale finale di 312 voti deii 226 di Kamala. Innel 2020 era andata in scena la più serrata battaglia elettorale per gli Stati di quell’anno, che vide prevalere Joe Biden per appena 10.457 voti.LEGGI ANCHE:e le leve di potere del Mondiale 2026 e delle Olimpiadi 2028: cosa dobbiamo aspettarciKamala(Getty Images).A livello nazionaleha ottenuto 3,7 milioni di voti in più diOltre che inha superatoanche in Michigan, Pennsylvania, Georgia, Carolina del Nord, Wisconsin e Nevada.