Travolta in viale Reiter | Sono viva per miracolo grazie a chi mi ha soccorso

"A Modena non accadono solo fatti allarmanti o negativi. In questa città citante cose positive, come il cuore delle persone. Mi hanno travolto sulle strisce pedonali eper. Ero dolorante, confusa ma tanti sconosciuti mi hannoe mirimasti accanto. Vorrei che a tutti loro arrivasse la mia gratitudine". A parlare è la 53enne Ombretta Buzzi,sulle strisce pedonali intorno alle 18.30 di venerdì pomeriggio mentre, dopo una giornata di lavoro, rientrava a casa. La donna racconta di aver attraversato con semaforo verde ma di essere stata improvvisamente investita da un’auto che sopraggiungeva in quel momento; la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. "Anche i medici mi hanno detto che‘miracolata’ – racconta – L’auto ha svoltato mentre attraversavo appunto con semaforo verde, investendomi in pieno.