Calciomercato.it - Thiago Motta e (l’ennesimo) cambio di Vlahovic: “Scelta tecnica”. Siparietto tra Inter-Napoli e Sinner

La Juventus conquista il derby grazie alle reti di Weah e Yildiz: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconeroLa Juventus regola per 2-0 il Torino e fa suo il derby della Mole nella serata dell’Allianz Stadium, grazie alle reti firmate da Weah e Yildiz.(LaPresse) – Calciomercaot.ittrova la continuità che cercava con la seconda vittoria consecutiva in campionato e domani guarderà con attenzione al big match traal vertice della classifica. Juve convincente, soprattutto nel primo tempo: “Oggi era la terza partita della settimana e l’abbiamo affrontata nel modo giusto. I ragazzi hanno capito i momenti e come gestire la partita – esordisce il tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa – Fin dall’inizio volevamo controllare la partita e ci siamo riusciti.