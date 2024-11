Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, trame dall'11/11 al 15/11: Leander indaga su Alexandra

Schwarzbach rischierà di essere scoperta danel corso della prossima settimana di programmazione did'. Ledella soap opera tedesca'11 al 15 novembre 2024, intanto, rivelano che Carolin starà accanto a Vanessa durante il travaglio, mentre Julian cercherà aiuto e si imbatterà in. Valentina, invece, verrà assalitaa gelosia e boicotterà un piatto preparato da Greta per un importante ospite. Poco dopo, Max apprenderà che Vanessa sta per partorire e correrà da lei in bicicletta, ma farà inavvertitamente cadere Imani, mentre Eleni e Julian si faranno degli scherzi reciproci ed avvieranno ad una bella amicizia.Successivamente, grazie a, Vanessa metterà al mondo Arthur e poi andrà in ospedale. Dal canto suo, Robert cercherà di nascondere le prove del gesto di Valentina, ma Greta e Noah scopriranno tutto e ne saranno sconvolti.