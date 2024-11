Biccy.it - Spolverato delira su delle gieffine: “Per lei sono un Dio. Quelle che voglio”

Chi ieri notte si è collegato su Mediaset Extra, avrà probabilmente creduto di trovarsi davanti ad un reboot di Intrighi e Passioni o di The Lady, con le immagini di Lorenzoimpegnato in un surreale monologo. Avvinghiato a Shaila Gatta, il gieffino ha iniziato a raccontare di come Helena Prestes lo veda come un idolo, un Dio e di come MariaVittoria lo osservi mentre è in costume. Una prova recitativa degna di quella di Daniele Interrante e Costantino Vitagliano in quel capolavoro cinematografico che è Troppo Belli, un momento così trash e assurdo che fa il giro e diventa ipnotico e poetico, un delirio narcisistico potentissimo. Tantissima stima per Shaila Gatta che è rimasta seria durante tutto questo strampalato soliloquio di Lorenzoil Dio.Lorenzo: “Helena mi vede come un idolo, un Dio”.