Sicurezza internazionale, l'appello da Israele ai connazionali: "Non andate a vedere la partita con la Francia giovedì"

Il governo israeliano ha raccomandato aidi non andare allo stadiosera a Parigi per ladi Nations League tra. Lo ha riferito il Consiglio per lanazionale dopo le violenze dei giorni scorsi a Amsterdam contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv. L’si estende a tutti gli eventi sportivi e culturali all’estero che coinvolgono squadre o.