Sella uno scontro diretto A Cento arriva Piacenza | Il pubblico fondamentale

E’ soltanto novembre, ma la sfida di questa sera alla Baltur Arena travale già tanto in chiave salvezza (ore 18, arbitri Ursi, Lupelli e Coraggio): ultime entrambe assieme a Brindisi, con sole due vittorie all’attivo e sette sconfitte, e desiderose di risalire quanto prima una classifica che di settimana in settimana sta diventando sempre più pericolosa. E’ presto per definirlo unodecisivo, ma vincere stasera darebbe una bella boccata di ossigeno al morale e all’ambiente. Per la, inoltre, quella con l’Assigeco, sarà il primo di due appuntamenti casalinghi ravvicinati – l’altro mercoledì sera con Cremona – da sfruttare a dovere con l’aiuto del. "La squadra è ovviamente un filo stanca, tutte queste partite ravvicinate si fanno sentire, soprattutto dopo lo sforzo di Rimini: è stata una prova decisamente convincente, ma che non ha fruttato due punti – così alla vigilia Emanuele Di Paolantonio, che ai suoi chiede continuità dopo la bella prova del Flaminio, che avrebbe meritato esito differente, per sforzo e capacità di restare dentro la partita –.