Ilgiorno.it - Schindler, lifting a 75 anni: la mitica torre degli ascensori finirà presto sotto i ferri

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Concorezzo (Monza e Brianza) –finisce: il colossofesteggia i 75in Italia e i 150 dalla fondazione ristrutturando il proprio quartier generale a Concorezzo: l’intervento di restyling sarà sull’intera sede, compresa la celebrea tre facce, usata per i test dei nuovi modelli, uno dei simboli dello skyline brianzolo. È questo il regalo che si concede il gruppo svizzero con base alle porte di Monza dal 1969. “Continueremo a investire in tecnologia, sicurezza e formazione per consolidare la nostra leadership – spiega l’ad Matteo Napoli –. L’idea iniziale era quella di migliorare la qualità della vita di tutti. Oggi, possiamo essere fieri di aver avuto un impatto significativo a livello mondiale”. Una missione cominciata nel lontano 1874 a Lucerna, all’inizio come officina per macchinari, ma via via il marchio ha svolto “un ruolo fondamentale nel plasmare le città ed è cresciuto fino a diventare uno dei principali fornitori globali die scale mobili con cui trasporta ogni giorno oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo.