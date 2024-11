Gaeta.it - Roma subisce una nuova sconfitta in casa: il Bologna trionfa 3-2 all’Olimpico, crisi giallorossa in aumento

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ultimo turno di campionato, laha subito una pesantetra le mura amiche contro il, aggravando la già delicata situazione della squadra. Con soli 13 punti in classifica, i giallorossi si trovano ora a un passo dalla zona retrocessione, mentre il, grazie ai tre punti conquistati, sale a 18. Questo scenario mette ulteriormente in discussione la guida di Ivan Juric, ormai sempre più contestato dai tifosi.Lache fa discutereLa partita andata in scena allo stadio Olimpico si è rivelata una battaglia difficile per i padroni di. Laha messo in mostra un approccio iniziale piuttosto blando, lasciando spazio aldi prendere il sopravvento. È stato Castro, al 25?, a sbloccare il punteggio, capitalizzando un errore difensivo dei giallorossi.