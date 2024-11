Ilrestodelcarlino.it - Rimini, incendio devastante in una casa in costruzione

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 10 novembre 2024 - Le fiamme si vedevano a distanza di chilometri. Un, quello scoppiato ieri sera in via Martella a Sant'Ermete, al confine trae Santarcangelo, in unain. Il rogo è cominciato intorno alle 19, nel giro di poco le fiamme hanno completamente avvolto la, un edificio a tre piani. Sul posto sono accorsi in massa i vigili del fuoco, con 16 uomini e 6 mezzi. I pompieri sono rimasti lì per tutta la notte per spegnere il rogo, che ha distrutto l'abitazione.09-11-2024 -invia Martella Sant'ermete © Manuel Migliorini - Adriapress. Sul luogo dell'sono intervenuti anche i carabinieri. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi. In giornata vigili del fuoco e carabinieri torneranno sul posto per un nuovo sopralluogo.