Marchio 'Terre del Tortellino', Castelfranco studia il progetto

E se nascesse ilterritoriale "Terre del Tortellino", sulla falsariga di quello che è già stato fatto in passato (e che prosegue tuttora) con "Terre del Balsamico"? Questa è l’idea che sta rispolverando l’amministrazione comunale in questi giorni, con il sindaco Giovanni Gargano in pole position a portare avanti tale iniziativa, assieme alla Camera di Commercio di Modena. Per la verità è stata fin da subito coinvolta, naturalmente, anche l’associazione La San Nicola, organizzatrice della Sagra del Tortellino Tradizionale diEmilia, ma Giovanni Degli Angeli, presidente dell’associazione, al momento intendere approfonditamente la pratica, "per avere – dice – le mani libere". E ancora Degli Angeli spiega: "Noi come La San Nicola puntiamo a valorizzare la cultura sottesa alla produzione di tortellini; l’aspetto commerciale ci interessa molto relativamente.