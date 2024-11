Ilrestodelcarlino.it - Manca un successo in trasferta. Mignani: "Sarà una gara tosta"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

L’occasione giusta per lo scacco matto. Dopo una settimana da incorniciare, con due vittorie casalinghe su Brescia e Sudtirol ed il pari ina Salerno, il Cesena, oggi pomeriggio, a Cittadella ha l’occasione giusta, se saprà coglierla, per dare una sterzata robusta al suo score dache sinora è asfittico con solo un paio di punti conquistati, frutto di due pareggi con Palermo e Salernitana. Fin qui, ancora mai una vittoria fuori dalle mura amiche. Guai a sottovalutare il Cittadella, perché i padovani hanno segnato un solo gol e non hanno mai vinto al Tombolato. Il Cittadella è una società solida, che ha una politica oculata, ma raccoglie risultati eccellenti nonostante una spasmodica attenzione ai bilanci. Quest’anno non è partita benissimo, è quartultima, segna col bilancino (6 gol fatti) e subisce parecchio (17), con una differenza gol di meno 11, la peggiore di tutti.