Donnaup.it - Lasagne ai funghi: filano che è un piacere!

Leai, in bianco, senza pomodoro, ma con tanta besciamella,che è un!Sono un primo nutriente e invitante, perfetto in questo periodo autunnale anche come comfort food per ovviare alla malinconia delle giornate uggiose.Delicato e saporito, è piuttosto semplice da realizzarlo, soprattutto se utilizziamo pasta fresca perdel banco frigo del supermercato. Non serve sbollentarla prima e velocizza i tempi di preparazione.Sono molto pratiche, anche perché possiamo assemblare le nostreanche in anticipo e cuocerle all’ultimo momento.Una volta pronte, si conservano per due giorni al massimo in frigorifero.Mettiamoci all’opera insieme!ai: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:250 gr diall’uovo fresche900 gr dimisti a scelta300 gr di mozzarella50 gr di parmigiano grattugiato2 spicchi di aglio1 gambo di prezzemolo, qualche fogliolina per guarnireolio extravergine di olivasale fino500 ml di besciamella:500 ml di latte50 gr di farina 0050 gr di burroq.