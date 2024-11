Sport.quotidiano.net - La Reggiana si fa riprendere dal 2-0 al 2-2: è pari col Catanzaro

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 10 novembre 2024 – Questo 2-2 dividerà chi vedrà il bicchiere mezzo pieno e chi lo vedrà mezzo vuoto. Perché è vero che laha buttato via il doppio vantaggio, visto che fino al 40’ era sul 2-0, pero da lì in poi ilha trovato due reti e due legni, oltre che un maggiore dominio del gioco e supremazia territoriale. I gol: due magie granata con eurogol al volo di Portanova da fuori area (25’) e una mezza rovesciata di Gondo (32’). Bellissimi anche i gol del: grande tiro al volo con bacio alla traversa di Pompetti (41’) e tiro a giro sotto al sette di Iemmello (75’). Per i calabresi anche una traversa di Biasci e un palo di Koutsoupias. Granata pericolosi in diversi contropiedi, ma tanta imprecisione negli ultimi metri. Preoccupazione per Rozzio, uscito con le mani sul volto per un problema (probabilmente caviglia sinistra).