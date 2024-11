Romadailynews.it - La Lazio col Monza s’accontenta di vincere

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Se peruna partita di pallone basta fare un gol più degli avversari, perché perdere tempo a farne un po’ di più? Se lo deve essere chiesto la, quando ha deciso che un gol contro ilbastava.Ma sì, facciamoli riposare un po’ questi romani, alla nona vittoria in dieci partite. Hanno diritto di risparmiarsi per poter affrontare in sicurezza le prossime gare. E i tre punti guadagnati oggi li fa guardare dall’alto in basso tutte le altre squadre, meno ovviamente le altre tre coinquiline del primo posto in classifica, in attesa della partitona di stasera tra Napoli e Inter, a una delle quali la matematica già attribuisce il primo posto.La vittoria laziale oggi porta la firma di Zaccagni che, tre minuti dopo aver centrato il palo, al 36’ infila imparabilmente alle spalle di Turati.