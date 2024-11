Inter-news.it - Inter-Napoli, una vetta da prendere e un assalto da respingere

chiude il terzo blocco di partite di questa stagione, perché dopo il match delle ore 20.45 la Serie A si ferma per un’ennesima sosta per le nazionali. In palio c’è ladella classifica.AAA SORPASSO CERCASI –può voler dire prima fuga, ribaltone in classifica o inserimento di un terzo incomodo. Al Meazza passano molti degli scenari di come la Serie A si svilupperà nella parte centrale del campionato, con la partita di stasera che dirà molto in chiave classifica. Una vittoria dell’farebbe chiudere al meglio la serie di sette incontri da sosta a sosta, tutti vinti tranne la dormita con la Juventus. Un successo delvarrebbe di nuovo il +4, con l’ex Antonio Conte che si rilancerebbe alla grande. Mentre un pareggio, quello più auspicato dalle dirette concorrenti, riporterebbe sotto proprio la Juventus (ieri ha effettuato l’aggancio al terzo posto) con possibili inserimenti di Atalanta, Fiorentina e Lazio.