Il Tolentino a Fano | Gara con tante insidie

Iloggi protagonista alle 14.30 sul campo del fanalino di coda(due punti contro i tredici dei cremisi) per una sfida che mette in palio tre punti importanti. La squadra di Passarini è reduce da due vittorie consecutive, arrivate entrambe in rimonta nel secondo tempo contro il Monturano e l’Urbania. "La partita di oggi nasconde molte piùdi quelle che la classifica dimostra – dice il tecnico cremisi –. Ho osservato ilin diverse occasioni e ho notato che sono una squadra pericolosa e difficile da affrontare. Non dobbiamo in nessun modo sottovalutare l’avversario perché ogni errore potremmo pagarlo caro". Mister Passarini avrà a disposizione quasi tutti i calciatori, assente il solo Tortelli per squalifica, in mezzo al campo. "Non dobbiamo preoccuparci di chi lo sostituirà – continua –, perché ho molte alternative in quel ruolo, compresi diversi under come Manna e Stricker che nelle ultime partite hanno prodotto prestazioni di livello.