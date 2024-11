Tvpertutti.it - Il paradiso delle Signore, trame dall'11 al 15 novembre 2024: Elvira è incinta?

Gallo verrà assalita da un terribile dubbio nel corso della prossima settimana di programmazione de Il. Stando alle'11 al 15, intanto, i Puglisi decideranno di andare da Maria e Matteo a Parigi, ma Salvo proverà ad impedirglielo, mentre Marcello, dopo aver pubblicamente raccontato quello che ha fatto Umberto, si aspetterà che Adelaide prendadecisioni drastiche, ma la Contessa non saprà come agire. Poco dopo, le Veneri penseranno di far partecipare Michelino, il figlio di Mirella, alla prossima edizione dello Zecchino D'Oro, mentre Alfredo proporrà a Clara di gareggiare in una competizione importante, ma lei avrà bisogno di rifletterci su. La Venere poi scoprirà che Jerome sta per arrivare a Milano.Enrico, invece, assicurerà il suo sostegno a Marta, mentre la donna prenderà sempre più le distanze da Umberto.