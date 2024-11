Ilgiorno.it - Gavirate: enorme incendio di rotoballe, devastato un capannone

, 10 novembre 2024 – Notte di fuoco sul lago di Varese. All’interno di un’azienda agricola disono andate a fuoco 740di fieno, ciascuna pesante cinque quintali circa. Cifre che danno l’idea delle dimensioni e della pericolosità del rogo che, fortunatamente, si è sviluppato in una zona pressoché disabitata. Gli unici danni hanno riguardato il, una tensostruttura andata completamente distrutta. Non sono stati toccati la pista ciclabile e il bosco che si trovano nelle vicinanze. L’intervento Sul posto è giunta una vera e propria task-force, con squadre e mezzi dei vigili del fuoco da Varese, Ispra, Tradate e Busto Arsizio. I lavori per lo spegnimento delle fiamme sono durati tutta la notte. Attualmente sono in corso le operazioni di smassamento, anche con l’aiuto dei proprietari dell’azienda agricola, che hanno messo a disposizione un mezzo meccanico.