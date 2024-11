Inter-news.it - Fiorentina-Inter Primavera 0-0 al 45?: squadre statiche, partita bloccata

si trovano sul punteggio di 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. A prevalere, finora, è un equilibrio di fondo tra le due compagini.EQUILIBRIO SOSTANZIALE – L’è chiamata alla difficile trasferta contro la, formazione che si trova momentaneamente al terzo posto in classifica a 1 punto dal Milan primo. Entrambe lesono maggiormente attente a curare la fase difensiva, volendo evitare di concedere spazi al pericoloso attacco della compagine avversaria. Ciò si traduce in un equilibrio sul piano del gioco e delle occasioni create, con nessuna delle due formazioni in grado di creare palle gol significative nell’arco del primo tempo. Uno spiraglio in fase offensiva si intravede, per i nerazzurri, al 30? quando Mattia Zanchetta non riesce a colpire adeguatamente una palla invitante sugli sviluppi di un calcio d’angolo.