Ecco chi può battere Sinner alle Atp Finals | la nera profezia di Ljubicic

Le Atpdi Torino sono un appuntamento importantissimo di questa stagione. Ne è convinto Ivanche in un'intervista a Repubblica fa il punto: "Il traguardo di una stagione, quello che ti fa dire “sì, sono stato proprio bravo, sono forte”. Da fuori magari non si percepisce bene fino in fondo ma per un tennista è un traguardo fondamentale per la carriera, direi subito dietro la vittoria in uno Slam. Io le ho giocate due volte e ne ero e sono ancora adesso molto orgoglioso, far parte di un gruppo esclusivo, dei migliori otto al mondo di un anno. E la stessa cosa me l'ha confermata Federer quando abbiamo lavorato insieme”. Poi parla di Jannik: "Non sarà condizionato dal caso doping.ha una forza mentale pazzesca e lo ha già dimostrato anche nel momento più difficile della stagione, il caso doping.