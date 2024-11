Ilgiorno.it - Donne oppresse e antisemitismo. Lo stesso seme

Parsi David Sonnino, un allievo capace di superare i maestri, ebbe a dirmi, diversi anni fa, che gli ebrei sono come i cardellini in miniera. I minatori portavano questi uccellini con loro quando scendevano nel ventre della terra perché, se improvvisamente morivano, quello era il segnale di assoluto pericolo. David intendeva con questo esempio sottolineare come ogni grave forma di persecuzione nei confronti degli ebrei era ed è il segnale di terribili avvenimenti che potrebbero ancora verificarsi in un mondo che ospita - a pezzetti! - una terza guerra mondiale. Personalmente considero sei milioni di “cardellini” ebrei, morti per le persecuzioni e nei campi di concentramento nazisti, un terrificante inequivocabile segnale che, dagli anni 40 del 1900, ovvero del secolo appena trascorso, avrebbe nel xx secolo dovuto, poi, risuonare come un allarme in merito alla possibilità che, dopo 80 anni, certe persecuzioni possano ripetersi.