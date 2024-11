Ilrestodelcarlino.it - Consorzio vini bolognesi: "La fusione garantisce e tutela i produttori"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Con una maggioranza del 96% dei voti assegnati ai 70 soci, la settimana scorsa l’assemblea delColliha deliberato il via libera alladell’organismo die valorizzazione con ilEmilia-Romagna. L’obiettivo è confermato:re e valorizzare le due denominazioni: Docg ColliPignoletto e Doc Collida ora in unione con il più forte ente preposto alladella Doc. "Un passo che rappresenta un esempio, forse unico in Italia, dove, in un momento di crisi del settore viticolo nazionale e internazionale, piccole aziende artigianali e grandi aziende cooperative e private si uniscono per raggiungere obiettivi comuni di valorizzazione e promozione" spiega il direttore delColliGiacomo Savorini che parla di "un passo apparso a quasi tutti i soci come la naturale e logica conclusione di un percorso sulla strada dell’ottimizzazione degli impegni promozionali e delle risorse.