Romadailynews.it - Cina: CIIE 2024, alla ricerca del regalo perfetto

Shanghai, 10 nov – (Xinhua) – Unitevi al corrispondente argentino Pablo Domini mentre intraprende un’avventura unicaChina International Import Expo (a Shanghai: una missione per trovare ilper sua moglie! Vivete l’emozione di questo dinamico evento dove le culture si mescolano, l’innovazione stupisce e tesori da tutto il mondo sono in esposizione. Da prodotti eco-sostenibili a scoperte uniche, lanon e’ solo un’opportunita’ di business; e’ un’esperienza di scoperta e connessione.Guardate il vlog piu’ recente di Pablo per scoprire se riuscira’ a trovare quelspeciale e per capire perche’ lasia un’esperienza senza pari. Agenzia Xinhua