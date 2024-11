Iltempo.it - “C'è lui dietro al ricatto”. Bufera in Israele sul capo dello staff di Netanyahu: l'accusa

Tzachi Braverman nella. Ildel premier israeliano Benjaminè stato indicato come il funzionario coinvolto in un presuntoa un ufficiale di alto grado della segreteria militare nell'ufficio del primo ministro. Lo riportano i media israeliani riguardo il caso di un sospetto- con video sensibili e compromettenti - per modificare i verbali delle riunioni in tempo di guerra. Stando a quanto si legge sul Times of Israel, a fare il nome di Braverman per prima è stata l'emittente pubblica Kan, sostenendo anche che le immagini in questione siano state registrate da telecamere di sicurezza nell'ufficio del premier e che altri dipendenti dell'ufficio dile abbiano viste. Per Braverman si tratta di «diffamazione» e di «falsità». «È tutta una bugia dall'inizio alla fine - ha detto -.