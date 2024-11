Iltempo.it - Bisignani e la lezione di Gardini e Cuccia nell'Italia che non cambia

Caro direttore, Ferruzzi: l'ora della verità è arrivata. Io c'ero, e ho visto coni miei occhi l'arroganza con cui Mediobanca ha distrutto l'impero Ferruzzi, plasmando a sua convenienza il panorama industriale dell'epoca. Un'arroganza che persiste indisturbata, evidente ancora oggi,a vicenda di Generali, crocevia di mille giochi di potere in. Una verità della quale dopo trent'anni di patimenti non potrà godere Arturo Ferruzzi, il figlio maschio del fondatore Serafino, un galantuomo dal temperamento mite, sempre sorridente e con una parola buona per tutti scomparso improvvisamente ieri a 84 anni. Ferruzzi, una dinastia segnata da tragedie e lutti che finalmente Carlo Sama e sua moglie Alessandra, la sorella più piccola di Arturo, raccontano in prima persona con minuziosi dettagli - incontri, atti e appuntamenti- nel libro «La Caduta di un impero -1993 Montedison Ferruzzi Enimont», Rizzoli editore.