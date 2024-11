Thesocialpost.it - Bilancio tragico a Gaza: 30 morti. Ci sono anche 13 bambini

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Nella Striscia di, un nuovo bombardamento ha causato 30 vittime tra cui 13. La protezione civile ha comunicato che un attacco su una casa a Jabalia, nel nord di, ha ucciso almeno 25 persone, ferendone oltre 30. Un secondo attacco, avvenuto nel quartiere di al-Sabra aCity, ha provocato la morte o la scomparsa di altre cinque persone.Intervento di Usa e Regno Unito contro gli Houthi nello YemenGli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato attacchi contro obiettivi Houthi nello Yemen. Fonti yemenite riportano che gli attacchi hanno colpito le aree di Jarban e Al-Hafa nella provincia di Sanaa, e il distretto di Sufyan. Al Manar TV, affiliata al gruppo sciita Hezbollah, ha riferito di due raid nel distretto di Sufyan, mentre i media israeliani, tra cui The Times of Israel e The Jerusalem Post, hanno confermato bombardamenti su Sanaa e altre zone.